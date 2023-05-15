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Польська PGZ планує збільшити виробництво до понад 200 тисяч боєприпасів на рік – президент компанії

Польський державний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa має намір збільшити випуск артилерійських снарядів з 30-40 тис. до понад 200 тис. на рік, зазначив президент компанії Себастьн Хвалек. Раніше наша країна домовилася з польською групою PGZ виробляти 125-мм снаряди для танків.

Понеділок, 15 травня 2023, 21:37
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Про це інформує PAP.

Хвалек нагадав про рішення ЄС постачити Україні близько мільйона боєприпасів.

Збільшення виробництва йтиме за двома програмами: для польської армії та Збройних Сил України в межах спільних закупівель снарядів Євросоюзу.

Глава компанії також зауважив, що рішення ЄС передбачає не лише закупівлю боєприпасів, а й збільшення виробничих потужностей країн.

Польський уряд також затвердив програму збільшення виробництва та запасів боєприпасів польської армії.

3 травня після тижнів переговорів посли ЄС нарешті узгодили деталі угоди на 1 мільярд євро щодо закупівлі вкрай необхідних Україні боєприпасів.

Нагадаємо, 5 квітня за результатами візиту президента Володимира Зеленського до Польщі наша країна домовилася з польською групою PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) виробляти 125-мм снаряди для танків.

Теги: PGZ, боєприпаси, виробництво боєприпасів, польська компанія

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