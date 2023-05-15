Польська PGZ планує збільшити виробництво до понад 200 тисяч боєприпасів на рік – президент компанії

Про це інформує PAP.
Хвалек нагадав про рішення ЄС постачити Україні близько мільйона боєприпасів.
Збільшення виробництва йтиме за двома програмами: для польської армії та Збройних Сил України в межах спільних закупівель снарядів Євросоюзу.
Глава компанії також зауважив, що рішення ЄС передбачає не лише закупівлю боєприпасів, а й збільшення виробничих потужностей країн.
Польський уряд також затвердив програму збільшення виробництва та запасів боєприпасів польської армії.
3 травня після тижнів переговорів посли ЄС нарешті узгодили деталі угоди на 1 мільярд євро щодо закупівлі вкрай необхідних Україні боєприпасів.
Нагадаємо, 5 квітня за результатами візиту президента Володимира Зеленського до Польщі наша країна домовилася з польською групою PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) виробляти 125-мм снаряди для танків.
- На сьогодні оборонна промисловість Німеччини вийшла на пік виробництва. Країна була змушена відреагувати на вторгнення Росії в Україну.
- Литва продовжує ремонт пошкоджених самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України, незабаром ще 12 гаубиць буде відремонтовано.
- 1 травня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна може розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних артилерійських установок Gepard з Німеччини вже з серпня.