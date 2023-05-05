У Головному управлінні розвідки Міноборони України та у Збройних силах України прокоментували заяву очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про вихід вагнерівців із Бахмута 10 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У коментарі виданню представник ГУР Андрій Черняк зауважив, що насправді Пригожин не збирається виводити своїх найманців із Бахмута.

Представник розвідки наголосив, що ця заява пов’язана із тим, що вагнерівці не можуть виконати свою обіцянку – захопити місто до 9 травня.

“Тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому, адже він зараз розуміє, що вже не може дотримати свого слова”, – пояснив Черняк.

За його словами, ГУР зараз не фіксує жодних відводів військ у районі Бахмута.

Водночас Черняк зауважив, що у вагнерівців дійсно є деякі проблеми із боєприпасами.

“Але скільки б їм не давали – їм не буде достатньо. Тобто, чим більше їм дають – тим більше їм потрібно, і тим більше їм хочеться отримувати”, – зазначив він.

Своєю чергою, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий вважає, що слова Пригожина про так званий “снарядний голод” вагнерівців не відповідають дійсності.

Натомість найімовірніше, що у ПВК “Вагнер” виникли проблеми із кількістю найманців, яких стає все менше.

“Понад місяць тому ми робили припущення, що якщо у “Вагнера” збережеться така динаміка втрат: 100 людей вбитими і більше за добу, і не відновиться джерело поповнення, яке вони брали із російських в’язниць, то в найближчому майбутньому їх буде знищено. Так і виходить, тому це ніякий не “снарядний голод”, про який Пригожин говорить. Оскільки лише за цю добу 520 разів в Бахмуті й околицях було завдано ударів по нас артилерією різних типів”, – пояснив Череватий.

Він наголосив, що такі заяви окупантів є зайвим свідченням героїзму та подвигів ЗСУ, котрі продовжують знищувати вагнерівців у Бахмуті.

“Це досягнення наших Збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ, ССО, загалом всіх Сил оборони, які виконували і виконують свої обов’язки на Бахмутському напрямку. Саме те, що вони знищували величезну кількість ворога щодоби, а насамперед там найбільше підрозділів “Вагнера” – оце першопричина всіх цих заяв”, – сказав Череватий.

Речник резюмував, що Пригожин вже упродовж місяця робить подібні “фріківські” заяви щодо ситуації у Бахмуті, оскільки розуміє, що більше не в змозі якось виправдовувати невдачі своїх бійців та неможливість виконати взяті на себе обіцянки.

ДОВІДКА: Глава ПВК “Вагнер” звернувся до очільників оборонних відомств РФ, зазначивши, що 10 травня його бійці будуть виведені із Бахмута через нестачу боєприпасів.

За його словами, без боєприпасів втрати вагнерівців у Бахмуті – “марні та невиправдані”.

Пригожин укотре поскаржився, що міноборони РФ вже місяць не надає його найманцям достатньо боєприпасів. Він уточнив, що вони отримують лише 10% від необхідної кількості.