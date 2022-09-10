Про відповідне рішення заявив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину.

Раніше Air Moldova повідомила, що з 1 жовтня хоче відновити польоти до РФ. За словами Спину, директиву видали для забезпечення авіаційної безпеки з огляду на попередні розпорядження Міжнародної організації цивільної авіації та рішення Європейського агентства з безпеки польотів.

Перевізник заявляв, що рішення ухвалили після численних звернень громадян Молдови, які перебувають у Росії та хочуть повернутися додому. Водночас рішення пов’язують з проханнями пасажирів використати квитки, які вони придбали за час пандемії та після призупинення польотів у лютому.

Варто зауважити, що літаки з Молдови не вирушають до РФ з початку повномасштабної війни в Україні.