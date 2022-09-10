Про відповідне рішення заявив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину.
Раніше Air Moldova повідомила, що з 1 жовтня хоче відновити польоти до РФ. За словами Спину, директиву видали для забезпечення авіаційної безпеки з огляду на попередні розпорядження Міжнародної організації цивільної авіації та рішення Європейського агентства з безпеки польотів.
Перевізник заявляв, що рішення ухвалили після численних звернень громадян Молдови, які перебувають у Росії та хочуть повернутися додому. Водночас рішення пов’язують з проханнями пасажирів використати квитки, які вони придбали за час пандемії та після призупинення польотів у лютому.
Варто зауважити, що літаки з Молдови не вирушають до РФ з початку повномасштабної війни в Україні.
- РФ намагається дестабілізувати Молдову, але не має військового потенціалу для висадки у Придністров’ї. У НАТО не бачать ознак можливого російського вторгнення.
- Раніше Головне управління розвідки Міноборони звітувало, що росіяни розгорнули широку агітаційну кампанію на теренах молдовського сепаратистського регіону Придністров’я. Військові РФ закликали вступити на військову службу за контрактом до лав ЗС РФ.
- Російське командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та імітує загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я. Усе — через усвідомлення відсутності помітних успіхів у так званій “спеціальній операції” проти України та ефективність дій українських підрозділів.