Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що в Україні події останніх років призведуть до кадрового дефіциту у галузі освіти. Прогнозується, що в цій сфері бракуватиме кількох мільйонів фахівців.

Про це повідомили під час презентації результатів дослідження “Освіта під час війни”.

Останніми роками українські освітяни пережили пандемію COVID-19, повномасштабне вторгнення Росії, виїзд в інші країни або переміщення всередині нашої держави.

Оксен Лісовий зазначив, що одним із завдань української освіти буде повернення громадян, які внаслідок широкомасштабного вторгнення виїхали за кордон. Міністр зауважив, що людей, які жили на тимчасово окупованих територіях, необхідно буде інтегрувати в “український світ”.