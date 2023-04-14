Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Штраф присудили у розмірі 2 мільйонів рублів, що становить близько 25 тисяч доларів.
Видання пише, що це останній з низки кроків уряду, спрямованих на те, щоб замовчувати об’єктивне висвітлення чи критику війни та обмежити доступ російської громадськості до інформації.
Раніше російський суд вже штрафував на два мільйони рублів фонд Wikimedia Foundation за відмову видалити з “Вікіпедії” статті про російське повномасштабне вторгнення в Україну.
Йдеться про претензії до статей “Ненасильницький опір громадянського населення України під час вторгнення Росії” та “Оцінки вторгнення Росії в Україну”.
- Український інститут спільно з Міністерством закордонних справ та ГО “Вікімедіа Україна” втретє проводить міжнародну інформаційну кампанію “Місяць культурної дипломатії України”, мета якої – оновлення та створення нових статей про Україну.
- Суд у Москві оштрафував американську компанію Wikimedia Foundation за те, що та відмовилась видалити з Вікіпедії статті про дії російських військових у Харкові, Лисичанську та Маріуполі під час війни проти України.
- Українська “Вікіпедія” підбила підсумки 2022 року, згідно з якими популярність ресурсу серед українського суспільства зросла. Найпопулярнішою статтею назвали “російське вторгнення в Україну (2022)”.