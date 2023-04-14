Московський суд знову оштрафував онлайн-енциклопедію "Вікіпедія" після того, як Wikimedia Foundation відмовилася видалити статтю російською мовою про окупацію Запорізької області.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Штраф присудили у розмірі 2 мільйонів рублів, що становить близько 25 тисяч доларів.

Видання пише, що це останній з низки кроків уряду, спрямованих на те, щоб замовчувати об’єктивне висвітлення чи критику війни та обмежити доступ російської громадськості до інформації.

Раніше російський суд вже штрафував на два мільйони рублів фонд Wikimedia Foundation за відмову видалити з “Вікіпедії” статті про російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Йдеться про претензії до статей “Ненасильницький опір громадянського населення України під час вторгнення Росії” та “Оцінки вторгнення Росії в Україну”.