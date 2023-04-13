Про це повідомило прокремлівське ТАСС.

На місце події було викликано співробітників поліції. За цим фактом проводиться перевірка та встановлюється відправник посилки.

РосЗМІ повідомляють, що кістки виявили за допомогою сканера. Посилку було вирішено не відкривати. Її винесли за межі посольства та викликали поліцію.

Припускають, що всередині були кістки дрібної тварини або птаха у білому пакеті із написом “Пошта Росії”.

Зазначимо, що посольство Франції у грудні 2022 року вже отримувало посилку, всередині якої знаходилися мертві миша та павук. Тоді повідомлялося, що відправником “вважався хтось під прізвищем Нотаріанні з Криму”.

Влітку 2022 року французькі дипломати вже отримували кістки та лист у посилці від імені нібито італійського продюсера.

Зазначимо, що П’єтро Нотаріанні був продюсером фільмів “Роза і Корнелія” “Інтерв’ю” Федеріко Фелліні, “Леопард”, “Сторонній” тощо.