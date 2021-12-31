Про це повідомили в Мінітерстві охорони здоров’я.
Як зменшити кількість алкоголю в період свят
- Уникайте “тригерів”. Якщо певні люди або місця спонукають вас до випивки, намагайтеся їх уникати або практикуйте способи ввічливої відмови.
- Зловживання алкоголем часто є помилковою спробою впоратися зі стресом. Знайдіть здоровіші способи, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, спорт, медитація, або інші техніки розслаблення.
- За можливості замініть алкогольні напої безалкогольними аналогами.
У МОЗ нагадали, що вживання алкоголю підвищує артеріальний тиск, поєднання алкоголю з ліками може призвести до непередбачуваних наслідків і навіть смерті, а також не забули про похмілля.
Чого не варто робити, якщо у вас – алкогольна інтоксикація?
- Випити ще алкоголю, якщо у вас похмілля.
Цей спосіб не працює! Не вживайте алкогольні напої щонайменше 48 годин після того, як багато випили.
- З’їсти щось жирне.
Жирна їжа може зашкодити й без того подразненому шлунку, спричинити або посилити нудоту, що тільки погіршить ваше самопочуття. Віддайте перевагу легким стравам у невеликій кількості: кисломолочним продуктам або завареним вівсяним пластівцям.
- Випити кави.
Кофеїн може призвести до ще більшого зневоднення організму. Натомість обов’язково потрібно пити більше води – це допоможе вивести алкоголь та підтримати водний баланс.
- Пропускати прийоми їжі.
Коли вас нудить і навіть не хочеться вставати з ліжка, відмова від їжі може здатися хорошою ідеєю. Проте це може призвести до зниження рівня цукру в крові й погіршити ваше самопочуття.
- Відсипатися весь наступний день.
Найкраще, що ви можете зробити для себе наступного ранку – підвестися з ліжка та почати рухатись. Алкоголь виводиться з організму двома способами: із сечею та диханням. Отже, вставайте та гуляйте. Прогулянка на свіжому повітрі допоможе покращити самопочуття.
Відповідь на питання “що ж насправді допомагає подолати похмілля” у відомстві відповіли філософськи.
“Час. Для того, щоб минули наслідки вживання алкоголю, ви маєте дочекатися, поки організм повністю виведе токсичні продукти метаболізму алкоголю і поки відновляться рівень рідини, подразнені тканини й мозкова активність. Ці процеси прискорити неможливо. Зрештою, єдиний засіб, що допомагає від похмілля — уникнути його і відмовитися від алкоголю”, – повідомили в МОЗ.
Звісно ж, не варто забувати за будь-яких обставин, що сідати за кермо, випивши спиртне – небезпечно.
- Нагадаємо, вживання розсолу суттєво не змінює рівень електролітів, які виводяться з організму під час похмілля. Тому позбавитись нездужання після гучної вечірки розсолом неможливо.
- Раніше корейські вчені, зокрема, встановили, що спаржа полегшує симптоми похмілля і захищає клітини печінки від токсинів.
- Раніше в МОЗ та дали рекомендації, як святковий стіл зробити корисним та “легшим”.