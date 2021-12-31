Період свят - це час, коли усупереч традиціям кількість спожитого спиртного треба мінімізувати. Алкоголь може призвести до розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому, що є одним із найважчих ускладнень COVID-19.

Про це повідомили в Мінітерстві охорони здоров’я.

Як зменшити кількість алкоголю в період свят

Уникайте “тригерів”. Якщо певні люди або місця спонукають вас до випивки, намагайтеся їх уникати або практикуйте способи ввічливої відмови.

Зловживання алкоголем часто є помилковою спробою впоратися зі стресом. Знайдіть здоровіші способи, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, спорт, медитація, або інші техніки розслаблення.

За можливості замініть алкогольні напої безалкогольними аналогами.

У МОЗ нагадали, що вживання алкоголю підвищує артеріальний тиск, поєднання алкоголю з ліками може призвести до непередбачуваних наслідків і навіть смерті, а також не забули про похмілля.

Чого не варто робити, якщо у вас – алкогольна інтоксикація?

Випити ще алкоголю, якщо у вас похмілля. Цей спосіб не працює! Не вживайте алкогольні напої щонайменше 48 годин після того, як багато випили.

З’їсти щось жирне. Жирна їжа може зашкодити й без того подразненому шлунку, спричинити або посилити нудоту, що тільки погіршить ваше самопочуття. Віддайте перевагу легким стравам у невеликій кількості: кисломолочним продуктам або завареним вівсяним пластівцям.

Випити кави. Кофеїн може призвести до ще більшого зневоднення організму. Натомість обов’язково потрібно пити більше води – це допоможе вивести алкоголь та підтримати водний баланс.

Пропускати прийоми їжі. Коли вас нудить і навіть не хочеться вставати з ліжка, відмова від їжі може здатися хорошою ідеєю. Проте це може призвести до зниження рівня цукру в крові й погіршити ваше самопочуття.

Відсипатися весь наступний день. Найкраще, що ви можете зробити для себе наступного ранку – підвестися з ліжка та почати рухатись. Алкоголь виводиться з організму двома способами: із сечею та диханням. Отже, вставайте та гуляйте. Прогулянка на свіжому повітрі допоможе покращити самопочуття.

Відповідь на питання “що ж насправді допомагає подолати похмілля” у відомстві відповіли філософськи.

“Час. Для того, щоб минули наслідки вживання алкоголю, ви маєте дочекатися, поки організм повністю виведе токсичні продукти метаболізму алкоголю і поки відновляться рівень рідини, подразнені тканини й мозкова активність. Ці процеси прискорити неможливо. Зрештою, єдиний засіб, що допомагає від похмілля — уникнути його і відмовитися від алкоголю”, – повідомили в МОЗ. Звісно ж, не варто забувати за будь-яких обставин, що сідати за кермо, випивши спиртне – небезпечно.