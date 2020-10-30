Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, якого цитує пресслужба МОЗ.
Йдеться про медиків, які добровільно виявлять бажання підписати відповідний контракт. Вони працюватимуть з командами установ охорони здоров’я, де лікують пацієнтів із COVID-19.
“Такий контракт передбачатиме відрядження до закладів охорони здоров’я, зокрема й на території інших адміністративно-територіальних одиниць, де спостерігається погіршення епідемічної ситуації. Його важливою умовою є те, що за медичним працівником зберігається основне місце роботи разом із середньою заробітною платою. Тобто, основний трудовий стаж не переривається”, – наголосив Ляшко.
Він уточнив, що медпрацівник, котрий дає згоду на підписання контракту, буде користуватися правом отримання 300% середньої заробітної плати при роботі з хворими на COVID-19.
- Станом на 30 жовтня в Україні новий рекорд за кількістю випадків зараження коронавірусом COVID-19 і за кількістю летальних випадків. Так, за добу в Україні підтвердили 8 тисяч 312 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Внаслідок ускладнень, викликаних зараженням COVID-19, померли 173 українця.
- У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що зроблять все можливе, щоб не допустити повторення повного локдауну через ситуацію з коронавірусом.