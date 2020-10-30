Міністерство охорони здоров'я України розробило механізм оперативного залучення медпрацівників на контрактній основі для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, якого цитує пресслужба МОЗ.

Йдеться про медиків, які добровільно виявлять бажання підписати відповідний контракт. Вони працюватимуть з командами установ охорони здоров’я, де лікують пацієнтів із COVID-19.

“Такий контракт передбачатиме відрядження до закладів охорони здоров’я, зокрема й на території інших адміністративно-територіальних одиниць, де спостерігається погіршення епідемічної ситуації. Його важливою умовою є те, що за медичним працівником зберігається основне місце роботи разом із середньою заробітною платою. Тобто, основний трудовий стаж не переривається”, – наголосив Ляшко.

Він уточнив, що медпрацівник, котрий дає згоду на підписання контракту, буде користуватися правом отримання 300% середньої заробітної плати при роботі з хворими на COVID-19.