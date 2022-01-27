З початком чергової хвилі пандемії в Україні та на тлі рекордного приросту інфікованих коронавірусом у міністерстві охорони здоров'я нагадали українцям, що потрібно робити у разі позитивного результату тесту на COVID-19.

Про це повідомляють у пресслужбі МОЗ України.

Насамперед у МОЗ рекомендують залишатися вдома та обмежити спілкування з людьми.

“Буде доречним повідомити людям, з якими ви напередодні спілкувались, про ваше інфікування. Наприклад, якщо ви працюєте у великому колективі. Це потрібно задля того, щоб унеможливити розповсюдження вірусу”, – зазначили у МОЗ.

Окрім цього у відомстві закликають бути на постійному зв’язку з сімейним лікарем і дотримуватися його рекомендацій. У разі візиту до лікаря необхідно:

бути у медичній масці/респіраторі

уникати великих скупчень людей

дотримуватися соціальної дистанції

узгодити з лікарем час візиту, щоб не очікувати в черзі під кабінетом і не поширювати COVID-19

Також МОЗ просить чесно розказувати лікареві про симптоми захворювання.

“Не варто придумувати симптомів, яких у вас немає, адже на прийомі лікар приймає рішення щодо вашого лікування. Якщо немає жодних симптомів – так і кажіть. Зустрічаються випадки, коли хвороба протікає безсимптомно чи у легкій формі”, додали у відомстві.

Ще одна рекомендація – викликати “швидку” лише за потреби невідкладної допомоги. У МОЗ нагадують, що ушпиталення потребують пацієнти з середньою чи тяжкою формою захворювання, а доцільність ушпиталення визначає лікар після огляду.