Про це повідомляють у пресслужбі МОЗ України.
Насамперед у МОЗ рекомендують залишатися вдома та обмежити спілкування з людьми.
“Буде доречним повідомити людям, з якими ви напередодні спілкувались, про ваше інфікування. Наприклад, якщо ви працюєте у великому колективі. Це потрібно задля того, щоб унеможливити розповсюдження вірусу”, – зазначили у МОЗ.
Окрім цього у відомстві закликають бути на постійному зв’язку з сімейним лікарем і дотримуватися його рекомендацій. У разі візиту до лікаря необхідно:
- бути у медичній масці/респіраторі
- уникати великих скупчень людей
- дотримуватися соціальної дистанції
- узгодити з лікарем час візиту, щоб не очікувати в черзі під кабінетом і не поширювати COVID-19
Також МОЗ просить чесно розказувати лікареві про симптоми захворювання.
“Не варто придумувати симптомів, яких у вас немає, адже на прийомі лікар приймає рішення щодо вашого лікування. Якщо немає жодних симптомів – так і кажіть. Зустрічаються випадки, коли хвороба протікає безсимптомно чи у легкій формі”, додали у відомстві.
Ще одна рекомендація – викликати “швидку” лише за потреби невідкладної допомоги. У МОЗ нагадують, що ушпиталення потребують пацієнти з середньою чи тяжкою формою захворювання, а доцільність ушпиталення визначає лікар після огляду.
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- Також виробники вакцини Pfizer оголосили про початок дослідження ефективності спеціальної вакцини проти нового штаму Omicron.