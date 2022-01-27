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В Україні за минулу добу зафіксовано 32 393 нових випадків захворювання на COVID-19

За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіло 4 847 дітей та 797 медпрацівників.

Четвер, 27 січня 2022, 08:47
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Про це повідомили в МОЗ.

Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 3 016 осіб;
  • летальних випадків – 154;
  • одужало – 5 237 осіб.

82 360 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 людини, другу дозу – 29 726 людей, додаткову дозу отримали 684 людини, бустерну дозу – 23 056 людей.

За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 3 946 202 особи;
  • одужало – 3 601 952 особи;
  • летальних випадків – 99 738;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 756 198.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, отримали дві дози – 14 549 494 людини, отримали додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей. Загалом проведено 30 085 734 щеплення.

Теги: Коронавірус, цифри, статистика

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