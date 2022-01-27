В Україні за минулу добу зафіксовано 32 393 нових випадків захворювання на COVID-19

Про це повідомили в МОЗ.

Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 946 202 особи;

одужало – 3 601 952 особи;

летальних випадків – 99 738;

проведено ПЛР-тестувань – 17 756 198.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, отримали дві дози – 14 549 494 людини, отримали додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей. Загалом проведено 30 085 734 щеплення.