В Україні за минулу добу зафіксовано 32 393 нових випадків захворювання на COVID-19

Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 016 осіб;
- летальних випадків – 154;
- одужало – 5 237 осіб.
82 360 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 людини, другу дозу – 29 726 людей, додаткову дозу отримали 684 людини, бустерну дозу – 23 056 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 946 202 особи;
- одужало – 3 601 952 особи;
- летальних випадків – 99 738;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 756 198.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, отримали дві дози – 14 549 494 людини, отримали додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей. Загалом проведено 30 085 734 щеплення.
- Виробники вакцини Pfizer оголосили про початок дослідження ефективності спеціальної вакцини проти нового штаму Omicron.
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