Специфічними симптомами, які майже відразу вказують на зараження коронавірусом COVID-19, є втрата відчуття смаку і запаху.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Втрата відчуття смаку і запаху – специфічні симптоми, які майже відразу вказують на коронавірус, оскільки ці симптоми не характерні для інших інфекційних хвороб”, – зазначив Ляшко.

Він також нагадав про ключові клінічні симптоми COVID-19, коли хвороба вже в активному стані.

“Ми маємо три головні симптоми, які визнані центрами з контролю за захворюваністю: це лихоманка (підвищення температури), сухий кашель і утруднення дихання. Ці симптоми можуть бути як сильно виражені, так і ні. Захворювання може протікати безсимптомно”, – заявив Ляшко .

Він поінформував, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) на основі аналізу всіх випадків коронавірусної хвороби склала своєрідний рейтинг симптомів, розмістивши їх за певними щаблями.

На верхньому рівні знаходяться ті симптоми, які зустрічаються найчастіше:

• лихоманка (спостерігається у 88 % всіх хворих);

• сухий кашель (67 %);

• слабкість (38 %);

• утруднення дихання (18 %);

• біль в горлі (13 %);

• головний біль (13 %);

• біль у м’язах, відчуття холоду, нудота і блювота (5-10 %).

Також симптомами є нежить, діарея і кашель з кров’ю.

(На відео – з 20:58)