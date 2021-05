Про це інформують міжнародне агентство Reuters та британський телеканал Sky News.

Як відомо, “Чорна Пантера” – американський супергеройський фільм на основі однойменних коміксів видавництва Marvel Comics.

Головний герой стрічки – король вигаданої африканської країни Ваканда, котрий має надлюдські здібності.

Воскова фігура в Музеї мадам Тюссо вбрана в супергеройський костюм персонажа “Чорної Пантери” із “ефектом вібраніуму”: наряд світиться фіолетовим кольором, коли відвідувачі торкаються до нього.

Як відомо, вібраніум – це вигаданий метал, що з’являється в коміксах Marvel Comics.

На презентації воскової фігури був присутній гравець лондонського футбольного клубу “Арсенал” П’єр-Емерік Обамеянг із родиною.

Нова фігура доповнила експозицію “Залу героїв Marvel” у музеї.

Варто зазначити, що після вимушеного закриття через карантин з понеділка Музей мадам Тюссо знову відчинить свої двері для відвідувачів.

Як відомо, фільм “Чорна Пантера” отримав кілька “Оскарів” і зібрав у прокаті понад 1,3 млрд доларів.

Голлівудський актор Чедвік Боузман, котрий зіграв у стрічці головну роль, помер від раку у віці 43 років.

Фільм-продовження “Чорна Пантера: Ваканда назавжди” вийде на екрани в липні 2022 року.

Have a glimpse behind the scenes and folllow Black Panther’s journey from Wakanda to Madame Tussauds London. pic.twitter.com/cCe1Gi69yX

— Madame Tussauds London (@MadameTussauds) May 14, 2021