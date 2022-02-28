Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій (Зоря) заявив, що у Михайлівському Золотоверхому соборі знешкодили російську диверсійну групу. На його думку, це була спроба нападу на Митрополита Епіфанія.

Про це йдеться у дописі Євстратія Зорі на сторінці у Facebook.

За його словами, охоронці Михайлівського Золотоверхого собору зуміли знешкодити групу російських диверсантів, яка намагалась проникнути на територію храму. Окрім цього, поруч із територією були виявлені мітки, які одразу ж були знешкоджені.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній подякував охоронцям собору за пильність.

Євстратій Зоря нагадав, що президент РФ Володимир Путін у своїй промові перед початком війни з Україною висловлював претензії щодо існування в Україні незалежної православної церкви. Також від міжнародних союзників є інформація, що Кремль має список українців, яких хоче знищити – серед них лідери українського суспільства та держави.

Враховуючи ці повідомлення, а також інформацію, яку наразі не можна оприлюднювати, є всі підстави вважати, що одна із цілей російського терору – Предстоятель ПЦУ Епіфаній, наголосив Євстратій Зоря. Він додав, що, враховуючи цю інформацію, були вжиті особливі заходи безпеки.

“Можу офіційно засвідчити, що Предстоятель не виїжджав і не виїде за межі України, сама думка про це є абсурдною”, – зауважив він.

Як наголосив Євстратій Зоря, Митрополит Епіфаній перебуває під надійною охороною та постійно підтримує зв’язок з архієреями та духовенством, а також із західними друзями, підносячи молитви до Господа.

Щодо тих, хто наполегливо намагаються відшукати Митрополита Епіфанія, Євстратій Зоря зауважив, що це люди, які тісно пов’язані з Віктором Медведчуком та Андрієм Деркачем – російськими агентами. Він закликав правоохоронців зайнятись цими людьми після перемоги України.