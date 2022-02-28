Про це йдеться у дописі Євстратія Зорі на сторінці у Facebook.
За його словами, охоронці Михайлівського Золотоверхого собору зуміли знешкодити групу російських диверсантів, яка намагалась проникнути на територію храму. Окрім цього, поруч із територією були виявлені мітки, які одразу ж були знешкоджені.
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній подякував охоронцям собору за пильність.
Євстратій Зоря нагадав, що президент РФ Володимир Путін у своїй промові перед початком війни з Україною висловлював претензії щодо існування в Україні незалежної православної церкви. Також від міжнародних союзників є інформація, що Кремль має список українців, яких хоче знищити – серед них лідери українського суспільства та держави.
Враховуючи ці повідомлення, а також інформацію, яку наразі не можна оприлюднювати, є всі підстави вважати, що одна із цілей російського терору – Предстоятель ПЦУ Епіфаній, наголосив Євстратій Зоря. Він додав, що, враховуючи цю інформацію, були вжиті особливі заходи безпеки.
“Можу офіційно засвідчити, що Предстоятель не виїжджав і не виїде за межі України, сама думка про це є абсурдною”, – зауважив він.
Як наголосив Євстратій Зоря, Митрополит Епіфаній перебуває під надійною охороною та постійно підтримує зв’язок з архієреями та духовенством, а також із західними друзями, підносячи молитви до Господа.
Щодо тих, хто наполегливо намагаються відшукати Митрополита Епіфанія, Євстратій Зоря зауважив, що це люди, які тісно пов’язані з Віктором Медведчуком та Андрієм Деркачем – російськими агентами. Він закликав правоохоронців зайнятись цими людьми після перемоги України.
“На завершення додам: ті, хто бажав би, як і Путін, щоби Українська Церква втратила свого Предстоятеля, – мріють марно. Адже, як відомо, береженого – і Бог береже, і побратими-українці”, – резюмував Євстратій Зоря.
- Нагадаємо, у Києві діють понад 400 представників російської приватної військової компанії (ПВК) “Вагнер”. Кремль наказав їм вбити президента України Володимира Зеленського та топчиновників з уряду.
- Раніше Сполучені Штати Америки передали лист до ООН, в якому міститься інформація про те, що Російська Федерація складає списки українців, котрі “мають бути вбиті або відправлені до таборів після воєнної окупації”.