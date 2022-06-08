Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.

Обстріли були зафіксовані у Баштанському та Миколаївському районах. Ворожі атаки росіяни спрямували по території Широківської, Березнегуватської, Снігурівської, Галицинівської та Первомайської громад.

У ніч на 8 червня окупанти завдавали ударів по Миколаєву. Усіх постраждалих доставили до медичних закладів для надання необхідної допомоги. Дітей серед потерпілих немає.