Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.
Обстріли були зафіксовані у Баштанському та Миколаївському районах. Ворожі атаки росіяни спрямували по території Широківської, Березнегуватської, Снігурівської, Галицинівської та Первомайської громад.
У ніч на 8 червня окупанти завдавали ударів по Миколаєву. Усіх постраждалих доставили до медичних закладів для надання необхідної допомоги. Дітей серед потерпілих немає.
У лікарнях Миколаєва знаходяться 274 громадяни, які постраждали від атак окупантів на область. Також 123 особи отримали допомогу амбулаторно.
- Нагадаємо, російські окупанти продовжують вчиняти злочини проти цивільних на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема в Енергодарі (Запорізька область), окупанти продовжують викрадати людей.
- За даними розвідки Сполученого Королівства, Росія намагається прирівняти адміністрацію тимчасово окупованої Херсонщини до адміністрації РФ, зокрема запроваджуючи в області свою валюту та впроваджуючи російську шкільну програму.