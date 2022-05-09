Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вода вже пробивається в системи. Поступово комунальники додаватимуть її обсяг, аби місто було повністю забезпечено водопостачанням.

“Це технічна вода, там з бактеріями не дуже добре. Її не можна використовувати для пиття або готувати їжу”, – заявив він.

Віталій Кім зазначив, що для розв’язання проблеми є проєкт. Згідно з ним будуть зроблені 16 свердловин. З часом планують вивести воду з річки та змінити її на підводну.