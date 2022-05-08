Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Facebook.
На території цього цвинтаря поховані євреї – жертви погрому 1918 року. Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум’яцьких.
За словами Ткаченка, це не тільки пам’ятка історії, це особливий символ для всього єврейського народу.
“Доказом того, що всі вищі сили все ж таки на нашому боці є те, що могили головних цадиків вціліли. Це дійсно чудо після такого влучання. Місцеві й досі сидять у бомбосховищах, бо сирени не змовкають. росія продовжує доводити свою мізерну сутність. Світова спільнота має невідкладно реагувати на такі злочини. Тому що якщо зло не зупинити, воно знищить все на своєму шляху”, – наголосив міністр.
Ткаченко зазначив, що саме так РФ відзначає день під гаслом “ніколи знов”.
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