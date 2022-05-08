Росіяни влучили ракетою у єврейське кладовище у Глухові на Сумщині. Це черговий прямий доказ того, що РФ нічим абсолютно не відрізняються від фашистів, які знищували євреїв 80 років тому.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Facebook.

На території цього цвинтаря поховані євреї – жертви погрому 1918 року. Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум’яцьких.

За словами Ткаченка, це не тільки пам’ятка історії, це особливий символ для всього єврейського народу.

“Доказом того, що всі вищі сили все ж таки на нашому боці є те, що могили головних цадиків вціліли. Це дійсно чудо після такого влучання. Місцеві й досі сидять у бомбосховищах, бо сирени не змовкають. росія продовжує доводити свою мізерну сутність. Світова спільнота має невідкладно реагувати на такі злочини. Тому що якщо зло не зупинити, воно знищить все на своєму шляху”, – наголосив міністр.

Ткаченко зазначив, що саме так РФ відзначає день під гаслом “ніколи знов”.