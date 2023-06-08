Джерело: ДП “Ліси України” у Facebook.

“Окуповану Кінбурську косу водою відрізано від материка. Станом на вечір 7 червня в районі села Геройське дорога, яка сполучала півострів з материком, повністю затоплена – Кінбурн відрізаний від великої землі”, — йдеться у повідомленні.

Нині добратися з коси до материка наземним транспортом неможливо.

Експерти прогнозували, що перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений. Цьому видали орієнтовний час приблизно через 50 годин після прориву дамби.

Як свідчать дані автоматизованої системи “Пожежі”, ще на півострові тривають масштабні лісові пожежі.