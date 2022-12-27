Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Зазначається, що за наявною в МЗС інформацією Ілащук отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Країнознавство” кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
“Має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою”, — додали в МЗС.
Крім того, як пишуть в міністерстві, уряд Болгарії після оцінки її кандидатури, як це заведено у міжнародній практиці, “без зволікань надав агреман пані Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії”.
“Призначення на посади Послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою. В Україні за останні два роки усі некадрові дипломати, які були призначені на посади Послів, демонструють гідні результати роботи. Лише за ними, а не інтерпретаціями та образами й варто судити про роботу Посла за кордоном”, — зауважили в МЗС.
Що передувало?
Раніше указами від 23 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський призначив послів у Латвійській Республіці, Королівстві Бахрейн та Республіці Болгарія.
Буковинські видання водночас зауважують, що Ілащук не має жодного дипломатичного досвіду. Окрім цього, фігурувала у кримінальній справі.
Згідно з інформацією на сторінці у Facebook Ілащук закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Зазначила, що є клінічним психологом, системно-сімейним терапевтом, гештальт-терапевтом.
Ілащук навчалася у ВОППГП “Український Гештальт Інститут” та у HRD Antwerp у Бельгії, вивчала курс МBA у Бізнес-школі МІМ.
Водночас згідно з даними Youcontrol, з 2010 по 2015 рік новопризначена амбасадорка обіймала посаду керівника у ювелірній компанії “ДЖЕММА”. До жовтня 2021 року вона також була співзасновницею компанії. Фірма “Джемма” фігурувала у кримінальній справі колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринжука відносно звинувачення у відмиванні коштів.
Та вже після 2015 року по листопад 2016 року Олеся Ілащук керувала ТОВ “ДІДЖІТАЛ-ПК ЛТД”, що займалось оптовою торгівлею комп’ютерів та програмним забезпеченням.
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