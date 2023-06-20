Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час обговорення у Парламенстькій асамблеї Ради Європи заявив, що Будапешт не причетний до ввезення в їхню країну 11 українських військовополонених. Нібито громадян передали релігійні організації, але держава до цього не залучена.

Джерело: Index.

Міністр зазначив, що нібито мали місце консультації між церковними та релігійними організаціями, в які “угорська держава абсолютно не була залучена”.

Петер Сійярто сказав, що українців на підставі угоди між релігійними організаціями було “звільнено”. Нібито вони можуть “вільно пересуватися Угорщиною” та робити “що хочуть”. У МЗС України спростовували цю інформацію, заявивши про їхню ізоляцію.

“Якщо вони хочуть зв’язатися з українською владою, вони можуть це робити вільно, я можу вам це гарантувати”, – сказав він.

Нагадаємо, за посередництва російської православної церкви (РПЦ) до Угорщини переправили 11 українських військовополонених. Українська сторона дізналася про передачу своїх громадян до третьої країни зі ЗМІ, оскільки уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Нині МЗС України вимагає допустити консула до полонених, яких Будапешт утримує в ізоляції.

Чому Угорщина утримує українців

Угорське видання написало про публічні заяви віцепрем‘єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна щодо утримання українських громадян. Проте це рішення не було погоджено з Україною. Утримання українських військових пояснюють їхнім “підкарпатським походженням”.

Водночас всі ці військові є громадянами України, тому “їхня передача до будь-якої третьої країни неможлива без згоди та безпосередньої участі України”. Угорський політик заявив, що це є “жестом РПЦ щодо Угорщини”.

Перша реакція МЗС України

Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що Київ дізнався про передачу 11 українців угорського походження з публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини.

9 червня до Міністерства запросили тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови.

Більше про утримання військовополонених розповів омбудсмен

За словами в радника Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Івана Ангеліна в коментарі “Суспільному“, нині невідомо, на яких підставах військові перебувають в Угорщині, і чому їх не відпускають в Україну.

Невідомо, якими є умови їхнього утримання. Полонені мають лімітований час для зустрічі з рідними, які мають приїхати до Угорщини. Після цього їх везуть в якесь місце, і туди також привозять хлопців. Фактично родичі не знають про місце та умови утримання, оскільки мають годину – максимум дві на спілкування. Також родичам не повідомляють щодо перспектив повернення українців додому. У результаті офіційних перемовин не було отримано відомостей про імена утримуваних. МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до 11 українських військовополонених У новій заяві речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Київ укотре звернувся до Будапешта щодо полонених. Протягом минулих днів всі спроби українських дипломатів встановити прямий контакт з українськими громадянами не мали успіху. Деяких родичів угорська влада запевняла про нібито вільний статус українських захисників в їхній країні, але інформація не відповідає дійсності.

Передані до Угорщини Росією українці утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб та їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України. Українська сторона заявила про готовність максимального сприяння у возз’єднанні захисників із рідними та забезпечити необхідну реабілітацію.