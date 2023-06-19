В Єврокомісії наголосили, що Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених у РФ та комунікацію з урядом України з цього питання. Раніше в МЗС України заявили, що Угорщина утримує 11 українських військовополонених, яких вивезла з РФ, і не допускає до них українських дипломатів.

Джерело: речник Єврокомісії із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано у коментарі Delfi

Стано зазначив, що РФ повинна дотримуватися своїх зобов’язань з міжнародного гуманітарного права і забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій і не наражати їх життя на небезпеки.

Що стосується Угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, які утримуються Росією як військовополонені, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою”, – заявив речник.

Нагадаємо, за посередництва російської православної церкви (РПЦ) до Угорщини переправили 11 українських військовополонених. Українська сторона дізналася про передачу своїх громадян до третьої країни зі ЗМІ, оскільки уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Нині МЗС України вимагає допустити консула до полонених, яких Будапешт утримує в ізоляції.

Чому Угорщина утримує українців

Угорське видання написало про публічні заяви віцепрем‘єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна щодо утримання українських громадян. Проте це рішення не було погоджено з Україною. Утримання українських військових пояснюють їхнім “підкарпатським походженням”.

Водночас всі ці військові є громадянами України, тому “їхня передача до будь-якої третьої країни неможлива без згоди та безпосередньої участі України”. Угорський політик заявив, що це є “жестом РПЦ щодо Угорщини”.

Перша реакція МЗС України

Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що Київ дізнався про передачу 11 українців угорського походження з публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини.

9 червня до Міністерства запросили тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови.

Більше про утримання військовополонених розповів омбудсмен

За словами в радника Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Івана Ангеліна в коментарі “Суспільному“, нині невідомо, на яких підставах військові перебувають в Угорщині, і чому їх не відпускають в Україну.

Невідомо, якими є умови їхнього утримання. Полонені мають лімітований час для зустрічі з рідними, які мають приїхати до Угорщини. Після цього їх везуть в якесь місце, і туди також привозять хлопців. Фактично родичі не знають про місце та умови утримання, оскільки мають годину – максимум дві на спілкування. Також родичам не повідомляють щодо перспектив повернення українців додому. У результаті офіційних перемовин не було отримано відомостей про імена утримуваних. МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до 11 українських військовополонених У новій заяві речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Київ укотре звернувся до Будапешта щодо полонених. Протягом минулих днів всі спроби українських дипломатів встановити прямий контакт з українськими громадянами не мали успіху. Деяких родичів угорська влада запевняла про нібито вільний статус українських захисників в їхній країні, але інформація не відповідає дійсності.

Передані до Угорщини Росією українці утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб та їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України. Українська сторона заявила про готовність максимального сприяння у возз’єднанні захисників із рідними та забезпечити необхідну реабілітацію.