Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.
Днями хорватський президент заявив, що Крим ніколи не повернеться під контроль України. За його словами, РФ застосує ядерну зброю, якщо почне програвати війну.
“Ми вважаємо неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України”, — зазначив речник.
Речник нагадав, що завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави попри зовнішню агресію та загрозу втратити третину своїх земель. Ніколенко подякував уряду й громадянам країни за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії.
- У листопаді минулого року президент Хорватії Зоран Міланович відмовився попередньо погодитися на участь хорватських військовослужбовців у місії ЄС, яка організовує підготовку та навчання українських захисників.