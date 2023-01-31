У Міністерстві закордонних справ України зробили заяву через висловлювання президента Хорватії Зорана Мілановича стосовно тимчасово окупованого Криму. Відомство назвало його словами неприйнятними.

Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Днями хорватський президент заявив, що Крим ніколи не повернеться під контроль України. За його словами, РФ застосує ядерну зброю, якщо почне програвати війну.

“Ми вважаємо неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України”, — зазначив речник.

Олег Ніколенко додав, що Зоран Міланович навряд чи став президентом Хорватії з такою риторикою у 1990-ті роки. На його думку, виборці не погодилися б заплющити очі на окупацію частини території їхньої країни під час боротьби за збереження своєї державності.