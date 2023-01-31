Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Днями хорватський президент заявив, що Крим ніколи не повернеться під контроль України. За його словами, РФ застосує ядерну зброю, якщо почне програвати війну.

“Ми вважаємо неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України”, — зазначив речник.

Олег Ніколенко додав, що Зоран Міланович навряд чи став президентом Хорватії з такою риторикою у 1990-ті роки. На його думку, виборці не погодилися б заплющити очі на окупацію частини території їхньої країни під час боротьби за збереження своєї державності.

Речник нагадав, що завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави попри зовнішню агресію та загрозу втратити третину своїх земель. Ніколенко подякував уряду й громадянам країни за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії.