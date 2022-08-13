У МЗС заявили, що посольство України в Австрії разом з австрійською поліцією розслідує справу щодо ДТП у Відні за участі авто українських дипломатів.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка на сторінці у Facebook.

Раніше австрійське видання Kronen Zeitung повідомило про ДТП у Відні нібито за участі п’яних українських дипломатів — їх авто протаранило автомобіль з німецькими туристами, який зупинився на червоне світло. Внаслідок ДТП травми отримали пасажир автомобіля, який спричинив ДТП, а також 23-річний водій і троє його пасажирів.

Ніколенко підтвердив, що ДТП в австрійській столиці сталася за участі автомобіля українського військового аташе. За його словами, українське посольство взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками ДТП.

“Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку” — заявив речник.

Рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП буде ухвалене за підсумками розслідування.