Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка на сторінці у Facebook.
Раніше австрійське видання Kronen Zeitung повідомило про ДТП у Відні нібито за участі п’яних українських дипломатів — їх авто протаранило автомобіль з німецькими туристами, який зупинився на червоне світло. Внаслідок ДТП травми отримали пасажир автомобіля, який спричинив ДТП, а також 23-річний водій і троє його пасажирів.
Ніколенко підтвердив, що ДТП в австрійській столиці сталася за участі автомобіля українського військового аташе. За його словами, українське посольство взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками ДТП.
“Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку” — заявив речник.
Рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП буде ухвалене за підсумками розслідування.
- Представники 29 громадських організацій розкритикували законопроєкт 5050-1, який “активно просуває” Верховна Рада України. Він передбачає покарання за “образу поліціянта”.
- Також за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології 64% респондентів вважають, що розслідування у справі ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна (“Слуга народу”) велося необ’єктивно.