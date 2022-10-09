Про це повідомив Олег Ніколенко у Facebook.

До МЗС Білорусі вчора запросили посла України в Мінську Ігоря Кизима. Йому було вручено дипломатичну ноту, бо “білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі”.

“Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану російської федерації зі здійснення провокації та подальшого звинувачення України”, — йдеться у повідомленні.

Речник міністерства закликав білорусів не піддаватися на провокації. У МЗС України наголосили, що наша держава ніколи не зазіхала на чужі території.

“Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН”, — наголосив Ніколенко.

За його словами, уряд Білорусі повинен перестати виконувати вказівки Кремля. Він закликав Мінськ припинити допомогати Росії вести загарбницьку війну проти України.