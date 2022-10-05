Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону про припинення дії угоди між урядом України й урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи й майно.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Урядового порталу.

Метою законопроєкту є припинення дії міжнародного міжурядового договору з Республікою Білорусь, що сприятиме прискоренню згортанню економічних і фінансових зв’язків з РБ як державою-союзницею країни-агресора у повномасштабній війні проти України.

Прийняття закону дозволить припинити застосування норм, встановлених зазначеною угодою, що сприятиме недопущенню поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів РБ, що здійснюють діяльність в Україні. Після припинення дії Угоди до всіх доходів резидентів РБ, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування − 15%, встановлена Податковим кодексом, замість пільгової ставки, встановленої угодою: 10% − на проценти.

Крім того, прийняття цього закону сприятиме недопущенню втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в РБ резидентами України, що здійснюють діяльність у РБ, а також звільненню України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з РБ з податкових питань.

Варто зазначити, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше офіційно визнав, що його країна бере участь у так званій “спеціальній військовій операції” Росії в Україні.

За словами Лукашенка, Білорусь бере участь у російській “спецоперації”, однак, додав він, йдеться не про пряму участь білоруських військових у бойових діях.

“Ми беремо участь там (у “спецоперації” – ред.). Але ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо свої зобов’язання”, – сказав він.