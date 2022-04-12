За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, російські загарбники продовжують перегрупування та переміщення підрозділів до Бєлгородської та Воронезької областей РФ. Також противник перебазовує авіацію повітряно-космічних сил на аеродроми, котрі розташована поблизу східних кордонів України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ.

Також окупанти, ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, розміщують техніку та живу силу безпосередньо у житлових забудовах. Зокрема у тимчасово зайнятих районах Запорозької та Херсонської областей, російські окупанти займають приміщення аграрних підприємств, об’єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів. Зафіксовані випадки, коли російські загарбники вели бойові дії у цивільному одязі.

На Волинському та Поліському напрямках активних дій ворога не зафіксовано. Змін у положенні та діях підрозділів РФ не виявлено.

На Сіверському напрямку противник завершує передислокацію окремих підрозділів до східної операційної зони. Зокрема продовжується переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу до визначених районів у Бєлгородській та Воронезькій областях.

На Слобожанському напрямку війська противника продовжують часткове блокування міста Харкова. Поблизу міста Ізюм противник веде бойові дії силами окремих підрозділів зі складу 1-ої танкової та 20-ої загальновійськової армій. Проводить повітряну розвідку з метою виявлення позицій підрозділів наших військ та визначення маршрутів їх висування.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії та утримує визначені рубежі силами зі складу Південного військового округу. Здійснює переміщення додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

Виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ.

Ймовірно, надалі противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує визначені рубежі силами підрозділів зі складу Південного військового округу. Проводить поповнення регулярних втрат в живій силі та техніці. Намагається забезпечити живучість власних пунктів управління. Противник не полишає спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки, вогневої підтримки сухопутних підрозділів.

Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння.

На території Донецької та Луганської областей українські воїни за минулу добу відбили шість атак ворога. Захисники України знищили чотири танки, п’ять одиниць броньованої, двадцять шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено сім повітряних цілей: один літак, два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарати.