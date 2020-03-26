Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці.

“У нас не “совок”, вибачте, і не буде ніяких люксових палат для “членів ЦК”. У жодного політика чи бізнесмена у державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця. Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо, тоді зрозумієте, як це – не мати можливості лікуватись у Швейцарії або Ізраїлі”, – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що рівні умови стосуються всіх і пригрозив санкціями керівникам лікарень.

“Винятків не буде і для перших осіб держави: президента, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради. А ще я наполегливо рекомендую керівникам медичних закладів не перетворюватися на готельєрів, не займатися торгівлею палатами чи облаштуванням ординаторських під перебування якихось “шишок”. Інакше будуть санкції”, – резюмував він.