Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”. ві

Порошенко наголосив, що іншого напрямку витрат грошей, аніж ЗСУ, зараз бути не має:

“У нас немає іншого завдання, ніж перемога. І у витрачанні коштів немає іншого напрямку, ніж Збройні Сили України. Я про це говорив за пів року до війни. За два дні до початку війни, після рішення Путіна про визнання ЛНР і ДНР, на Погоджувальній раді керівництво парламенту, всі намагалися переконати, що нічого не буде. І лише лють українців, майстерність Збройних Сил зробили неймовірне”, – нагадує Порошенко.

Він також наголосив, що зараз всі зусилля мають бути сконцентровані для контрнаступу. Він додав, що контрнаступ насправді виглядає далеко не так, як його уявляє суспільство.

“Не буде, знаєте, такого широкомасштабного контрнаступу – о 12 годині ночі вся країна піднялась, пішла в широкомасштабний наступ і всіх там викинули, всіх перемогли – це в уяві штатних брехунів, які дезорієнтують суспільство. А ті, хто буває на фронті, знають, що буквально вигризають, видирають кожне село, кожних 100 метрів наступу. І знають ціну, яку ми платимо за це”, – зауважує Порошенко.

Також Порошенко також наголосив, що у пріоритеті зараз правобережна Херсонська область.