У Національному управлінні США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) повідомили, що перший політ їх вертольота Ingenuity на Марсі відбудеться на початку квітня.

Про це сказав керівник польотами Ingenuity Ховард Грип.

Вертоліт Ingenuity прибув на Марс разом з марсоходом Perseverance. Його перший політ відбудеться на початку квітня. За словами головного інженера Ingenuity в Лабораторії реактивного руху NASA Боба Баларама, він відбудеться “не раніше 8 квітня”.

Грип розповів, що висота першого польоту складе 3 метри. Вертоліт буде “в небі” близько 30 секунд. Далі будуть польоти, під час яких вертоліт підніметься на висоту до 5 метрів.

У NASA зазначили, що вже знайшли злітно-посадковий майданчик. До нього повинен під’їхати марсохід, з якого запустять вертоліт. Йому ще потрібно заряджатися від сонячної панелі протягом доби.

Ingenuity пропрацює на Марсі 31 день. Він буде робити аерофотографування місцевості навколо марсоходу. На вертольоті Ingenuity встановлено дві камери. Він може зависати в повітрі на 20 – 30 секунд і фотографувати місцевість.