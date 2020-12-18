Нідерландський кіберексперт Віктор Геверс стверджує, що увійшов в Twitter-акаунт президента США Дональда Трампа, вгадавши пароль: "MAGA2020!". Цю інформацію підтвердили прокурори, однак карати хакера не збираються.

Про це пише The Washington Post.

За інформацією нідерландської прокуратури, 16 жовтня 44-річний Геверс з п’ятої спроби вгадав точну комбінацію: “MAGA2020!”.

У Нідерландах злом вважається злочином, але офіційні особи заявили, що не висуватимуть звинувачення, тому що Геверс виконав вимоги до “відповідального розкриття інформації”, продемонструвавши, наскільки легко можна було отримати доступ до акаунту президента США: @realdonaldtrump.

“Ми вважаємо, що хакер дійсно проник в акаунт Трампа в Twitter, але виконав критерії, розроблені в прецедентному праві, і зробив це етично”, – йдеться в заяві прокуратури.

Нагадаємо, Геверс відкрито розповів про цей злом і заявив, що його метою було виявити “уразливості в Інтернеті”.