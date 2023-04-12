З початку 2023 року у Нідерландах припинили підписувати нові контракти на імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) газу з Росії. У країні працюють над розірванням чинних угод.

Про це повідомило Bloomberg.

За словами очільника енергетичного міністерства Роба Єттена, уряд має зробити все, аби в їхній системі не залишилось російських викопних енергоресурсів. Він зазначив, що країна вже зробила це з вугіллям, трубопровідним газом та нафтою.

Нідерланди є транзитною країною для постачання газу. Тому рішення про відмову від російського ЗПГ матиме вплив не тільки на неї, але й на інші країни.

На території країни розташовано два термінали для зрідженого газу загальною потужністю 24 млрд куб. м. У 2022 році було відкрито термінал Емсхавен. З моменту запуску він не прийняв ще жодного судна з Росії, інший термінал Гейт приймає одне судно на місяць.

Країна імпортує російський ЗПГ за старими угодами, які чинні до 2023 року. На постачання припадає близько 15% від загального імпорту.

За оцінками Bloomberg, цього року Нідерланди є четвертим за величиною покупцем російського зрідженого газу в Європі після Іспанії, Бельгії та Франції.