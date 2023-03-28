Про це повідомило Bloomberg.

Видання стверджує, що є документ, згідно з яким європейські міністри енергетики готові схвалити пропозицію, що надасть можливість урядам країн-членів можливість тимчасово забороняти експортерам з Росії резервувати потужності інфраструктури, необхідні для постачання.

Окремим урядам будуть потрібні консультації з іншими членами ЄС та Європейською комісією, як було і раніше. Утім використання цього механізму може скоротити потік енергоносіїв з Росії.

Регулювання постачання енергоносіїв все ще потребує схвалення Європарламенту, який запропонував власні рішення щодо скорочення імпорту російського газу. Зокрема просувають нові можливості щодо блокування імпорту для держав-членів Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва і Польща.