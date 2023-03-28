Про це повідомило Bloomberg.
Видання стверджує, що є документ, згідно з яким європейські міністри енергетики готові схвалити пропозицію, що надасть можливість урядам країн-членів можливість тимчасово забороняти експортерам з Росії резервувати потужності інфраструктури, необхідні для постачання.
Окремим урядам будуть потрібні консультації з іншими членами ЄС та Європейською комісією, як було і раніше. Утім використання цього механізму може скоротити потік енергоносіїв з Росії.
Регулювання постачання енергоносіїв все ще потребує схвалення Європарламенту, який запропонував власні рішення щодо скорочення імпорту російського газу. Зокрема просувають нові можливості щодо блокування імпорту для держав-членів Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва і Польща.
Крок є частиною прагнення ЄС відмовитись від російського газу після російського вторгнення до України. Поки постачання природного газу трубопроводами впало до рекордно низького рівня — постачання ЗПГ з Москви зросли.
- Європейський Союз планує виділити з бюджету блоку від 300 до 500 мільйонів євро на підтримку виробників боєприпасів.
- У Євросоюзі виявили тривожне зростання продажу пральних машин до Росії. Деталі з цієї техніки у РФ можуть використовувати для ремонту танків та БПЛА, а тому в ЄС можуть запровадити торгові обмеження щодо країн, які продають Росії пральні машини.
- Експрезидент Франсуа Олланд заявив, що держави Заходу не були готові до жорстких санкцій проти Росії, тому зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у червні 2014 року згодом вилилася в нормандський формат. Він наголосив, що Мінські домовленості виграли час для України зміцнити свою армію до 2022 року.