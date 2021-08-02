100-річний колишній охоронець у нацистському концтаборі Заксенгаузен постане перед судом у жовтні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Чоловіка судитимуть через 76 років після закінчення Другої світової війни. Його звинувачують у співучасті у вбивстві у 3500 справах.

Обвинувачений, ім’я якого не повідомляється, працював охоронцем в Заксенгаузені з 1942 по 1945 рік, де перебувало близько 200 000 ув’язнених і 20 000 людей були вбиті.

У той час як кількість підозрюваних у нацистських злочинах щороку скорочується, прокуратура все ще намагається притягнути людей до відповідальності.

У 2011 році судовим рішенням робота в концентраційному таборі вперше була визнана підставою для провини без доказів конкретного злочину.