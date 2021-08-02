Про це повідомляє агентство Reuters.
Чоловіка судитимуть через 76 років після закінчення Другої світової війни. Його звинувачують у співучасті у вбивстві у 3500 справах.
Обвинувачений, ім’я якого не повідомляється, працював охоронцем в Заксенгаузені з 1942 по 1945 рік, де перебувало близько 200 000 ув’язнених і 20 000 людей були вбиті.
У той час як кількість підозрюваних у нацистських злочинах щороку скорочується, прокуратура все ще намагається притягнути людей до відповідальності.
У 2011 році судовим рішенням робота в концентраційному таборі вперше була визнана підставою для провини без доказів конкретного злочину.
- Польська прокуратура розслідує можливе місце масового поховання, виявлене цього місяця недалеко від колишнього нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау.
- Раніше повідомлялося, що у віці 98 років помер Давид Душман, останній солдат, який брав участь у визволенні полонених з нацистського табору смерті в Освенцимі.