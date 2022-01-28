Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) повідомило про створення робочої групи для розслідування повідомлень у Telegram, які містять погрози фізичної розправи або розпалюють ненависть.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Причиною такого рішення стало поширення теорій змов та мобілізація противників вакцинації. Месенджер не видаляє нелегального контенту і не співпрацює з поліцією.

Telegram можуть заборонити в Німеччині через неодноразове використання для незаконних дій, зокрема для поширення теорій змови проти вакцинації і мобілізації противників вакцинації.

Чат-групи в Telegram, які можуть включати до 200 тисяч учасників, використовувалися деякими протестувальниками проти вакцинації проти коронавірусу, щоб поширювати неправдиву інформацію та заохочувати до насильства проти політиків.

У 2017 році в Німеччині ухвалили закон, який вимагає від соцмереж видаляти нелегальний контент і повідомляти про це в поліцію, але, за словами Сімоне Рафаель, менеджерки Фонду Амадеу Антоніо, Telegram не співпрацює з органами юстиції чи безпеки.

Зокрема претензія від Мін’юсту Німеччини у 2021 році стосувалася того, що в месенджері немає чіткої процедури подання скарг на підозрілий контент. Тому не вдається налагодити контакт з адміністрацією сервісу. Хоча від Telegram вимагали, щоб вони співпрацювали з владою ФРН та спецслужбами — відповіді не отримали.

Берлін вимагав від компанії, щоб вона почала співпрацювати з владою ФРН, видаляла незаконний контент та передавала спецслужбам дані, необхідні для розслідування. Відповіді Німеччина не отримала.

Схожі вимоги висувала Росія щодо Telegram 13 квітня 2018 року. Влада РФ намагалася його заблокувати через відмову надати представникам ФСБ ключі шифрування. Вони дозволили б їм читати листування користувачів. Попри спроби у червні 2020 року Telegram на території Росії розблокували, а до цього моменту користувачі все одно користувалися месенджером.

Довідка. Telegram створений у 2013 році росіянами Миколою та Павлом Дуровими. Зараз штаб-квартира компанії розташована в Дубаї. Месенджер вже заборонений або жорстко регулюється в Китаї, Індії та Росії.