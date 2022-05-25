Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт спростував заяви президента Польщі Анджея Дуди про те, що Берлін не виконав свої обіцянки та не передав полякам танки на заміну тим, які Варшава віддала Україні.

Про це повідомляє Politico.

Вчора президент Польщі звинуватив Берлін у тому, що він не виконує свої зобов’язання щодо споряджання нових танків на заміну транспортних засобів, які Польща надіслала Україні, щоб допомогти країні захиститися у війні проти Росії. Спричиняючи увагу ЗМІ в Німеччині та за її межами, Дуда сказав: Вони не виконали цю обіцянку. І, чесно кажучи, ми дуже розчаровані цим.

“Федеральний уряд приголомшений, я б так сказав”, — сказав Хебестрайт.

Він заперечив Дуді, заявивши, що уряд Німеччини від початку ясно дав зрозуміти, що він “має подивитися, що може зробити”.

“Від польської сторони надійшло чітке прохання передати Польщі найсучасніші основні бойові танки Leopard 2A7, але проблема в тому, що сам Бундесвер має лише невелику кількість — близько 50 — таких танків”, — сказав представник уряду.

Проте він зауважив, що значна кількість таких танків наразі “перебуває у стадії розроблення”. Хебестрейт запевняє, що про це німці чітко сповістили польському уряду.