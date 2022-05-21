Російська пропаганда поширює фейкову інформацію про те, що Польща має намір перейти на бік Росії та захопити західну частину України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Відео з такою інформацією поширює прокремлівський блогер Юрій Подоляка. Також він наголошує на тому, що після окупації частини Заходу України Польща розпочне денацифікацію українського населення.

“Меседж про те, що Польща готується анексувати західну частину України, залишається одним з головних наративів гібридної війни РФ проти України, яка має на меті розколоти відносини між Польщею та Україною”, – йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Також зазначається, що всі повідомлення з таким посланням базуються лише на особистій думці автора та підтверджуються заздалегідь сфальсифікованими “фактами”.

Нагадаємо, що 20 травня Анджей Дуда заявив, що вважав би перемогу України з повним відновленням територіальної цілісності найкращим завершенням війни Росії проти України. Тому це вкотре підтверджує добросусідські відносини між Польщею та Україною.