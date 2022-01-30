На сході Німеччини у місті Лейпциг десятки протестувальників забігли на територію психіатричної клініки, коли намагалися сховатися від правоохоронців. Акцію протесту влаштували через карантин і політику уряду стосовно протидії пандемії COVID-19.

Про це повідомляє німецький журнал Spiegel.

Акція протесту у Лейпцигу планувалася як “прогулянка” й людей закликали на неї через соціальні мережі. Під час мітингу поліція зупинила колону сотень протестувальників. Тоді десятки учасників забігли на територію лікарні, аби уникнути зустрічі з правоохоронцями та, ймовірно, перевірки документів.

У виданні зазначили, що серед мітингувальників були відомі праві екстремісти. Наразі проводиться розслідування за підозрою у незаконному проникненні, опір співробітникам правоохоронних органів, порушенням карантинних норм і пошкодження майна. Заходи застосовують до понад 50 осіб, всього мітингували близько 300 осіб.

У Німеччині протести через карантинні обмеження тривають вже багато тижнів. Аналогічні акції пройшли у Фрайбурзі, де зібралося близько 4500 демонстрантів, і у Бранденбурзі. В останньому місті поліція розігнала учасників протесту й на частину з них склали адмінпротоколи через порушення правил карантину. Ще 900 осіб протестували у Шверіні на півночі країни, понад тисяча – у Цвеніці.