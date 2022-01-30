Про це повідомляє німецький журнал Spiegel.
Акція протесту у Лейпцигу планувалася як “прогулянка” й людей закликали на неї через соціальні мережі. Під час мітингу поліція зупинила колону сотень протестувальників. Тоді десятки учасників забігли на територію лікарні, аби уникнути зустрічі з правоохоронцями та, ймовірно, перевірки документів.
У виданні зазначили, що серед мітингувальників були відомі праві екстремісти. Наразі проводиться розслідування за підозрою у незаконному проникненні, опір співробітникам правоохоронних органів, порушенням карантинних норм і пошкодження майна. Заходи застосовують до понад 50 осіб, всього мітингували близько 300 осіб.
У Німеччині протести через карантинні обмеження тривають вже багато тижнів. Аналогічні акції пройшли у Фрайбурзі, де зібралося близько 4500 демонстрантів, і у Бранденбурзі. В останньому місті поліція розігнала учасників протесту й на частину з них склали адмінпротоколи через порушення правил карантину. Ще 900 осіб протестували у Шверіні на півночі країни, понад тисяча – у Цвеніці.
- Нагадаємо, у Чехії прихильники ініціативи Chcípl PES (дослівно — мертвий пес), які критикують урядові постанови про закриття ресторанів і пабів через епідемію коронавірусу, відкрили свої заклади на знак протесту.
- Нідерландські музеї й театри тимчасово перетворили на салони краси та спортзали. Акція відбулася на знак протесту проти карантинних обмежень, запроваджених урядом.