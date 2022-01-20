Нідерландські музеї й театри тимчасово перетворили на салони краси та спортзали. Акція була проведена на знак протесту проти карантинних обмежень, які запровадив уряд.

Про це повідомляє американська інформаційна агенція Bloomberg.

В Нідерландах послабили карантинні обмеження, які запровадили в грудні. Однак, прем’єр-міністр Марк Рютте заявив, що такі культурні центри, як театри, музеї та кінотеатри, мають залишитися закритими.

Це підштовхнуло кілька театрів, концертних зал та музеїв вирішили приєднатися до ініціативи творчих організацій, які влаштували акції протесту.

Внаслідок чого у музеї Ван Гога в Амстердамі тепер можна зробити стрижку та манікюр. Водночас в Гарлемі для занять фітнесом відкрився музей Франса Халса в Гарлемі. Також близько 50 відвідувачів скористалися послугами перукаря в концертному залі The Royal Concertgebouw, коли на тлі лунала репетиція оркестру.