Про це повідомляє американська інформаційна агенція Bloomberg.
В Нідерландах послабили карантинні обмеження, які запровадили в грудні. Однак, прем’єр-міністр Марк Рютте заявив, що такі культурні центри, як театри, музеї та кінотеатри, мають залишитися закритими.
Це підштовхнуло кілька театрів, концертних зал та музеїв вирішили приєднатися до ініціативи творчих організацій, які влаштували акції протесту.
Внаслідок чого у музеї Ван Гога в Амстердамі тепер можна зробити стрижку та манікюр. Водночас в Гарлемі для занять фітнесом відкрився музей Франса Халса в Гарлемі. Також близько 50 відвідувачів скористалися послугами перукаря в концертному залі The Royal Concertgebouw, коли на тлі лунала репетиція оркестру.
- Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки, оскільки вони не приносять користь.
- Нагадаємо, що Україні за минулу добу зафіксовано 18 479 нових випадків захворювання на COVID-19.
- Також, очільник Міністерства охорони здоров’я заявив, що до України прийшов черговий спалах вірусу COVID-19.