У найбільшій бібліотеці Німеччини, що знаходиться в Штутґарті, відкрилася виставка плакатів "Народжені в Україні".

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

23 червня виставка плакатів “Народжені в Україні” від студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв відкрилася у Вюртемберзькій бібліотеці − найбільшій бібліотеці Німеччини, що знаходиться в Штутґарті, столиці федеральної землі Баден-Вюртемберг.

Штутґарт − вже третя локація проєкту “Народжені в Україні”, а також домівка німецьких геніїв Георга Гегеля, Фрідріха Шиллера, Вілгельма Гауффа та Фрідріха Гельдерліна. Раніше проєкт демонструвався в Детмольді, Північному Рейн-Вестфалії, а також у Дрездені, Саксонії.