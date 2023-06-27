Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.
23 червня виставка плакатів “Народжені в Україні” від студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв відкрилася у Вюртемберзькій бібліотеці − найбільшій бібліотеці Німеччини, що знаходиться в Штутґарті, столиці федеральної землі Баден-Вюртемберг.
Штутґарт − вже третя локація проєкту “Народжені в Україні”, а також домівка німецьких геніїв Георга Гегеля, Фрідріха Шиллера, Вілгельма Гауффа та Фрідріха Гельдерліна. Раніше проєкт демонструвався в Детмольді, Північному Рейн-Вестфалії, а також у Дрездені, Саксонії.
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