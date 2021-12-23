Влада Німеччини готова до будь-яких моделей діалогу з Москвою стосовно ситуації в Україні. Проте, найрезультативнішим там вважають "нормандський формат".

Відповідну заяву зробив офіційний представник уряду країни Штеффен Гебештрайт, повідомляє DW.

“В принципі ми хочемо зробити свій внесок у деескалацію і готові до будь-яких переговорів. можливих шляхів для діалогу не слід закривати”, – зазначив Гебештрайт.

При цьому він додав, що перевагу все ж офіційний Берлін віддає “нормандському формату” за участю Німеччини, Франції, України та Росії.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також закликала до переговорів з Москвою, і Німеччина повинна докласти до цього максимум зусиль.

“Моє занепокоєння велике. Берлін має докласти максимум зусиль до останнього міліметра задля досягнення діалогу. Необхідно говорити, навіть якщо є пропозиції, які, з позиції Німеччини не можуть бути в основі переговорів “, – заявила вона.

Довідка. Під нормандською четвіркою розуміють Україну, Німеччину, Францію та Росію – країни, які беруть участь у чотирьохсторонніх переговорах з вирішення збройного конфлікту на сході України. Перша зустріч глав держав та урядів України, Німеччини, Франції та Росії, на якій вони обговорили ситуацію на сході України, відбулась 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії (Франція). Звідси походить і назва формату зустрічей представників цих чотирьох країн з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Президент України Петро Порошенко, канцлерка Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та президент Росії Володимир Путін перебували в Бенувілі з нагоди відзначення 70-річчя операції “Оверлорд” та відкриття другого фронут Другої світової війни.