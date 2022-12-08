Про це інформує CNN.

Постачання знаходиться на стадії “підготовка/реалізація”.

Згідно зі списком, Німеччина також надасть додаткові 100 датчиків захисту від безпілотників і засобів перешкод, два ангарні намети та сім вантажівок.

Німеччина та Нідерланди вже відправили в Україну 14 самохідних гаубиць PzH2000 і тисячі боєприпасів.

За словами компанії-виробника гаубиці Krauss Maffei Wegmann, RCH 155 є модернізованою версією PzH 2000 на колесах замість гусениць і з вищим ступенем автоматизації та безпеки екіпажу. Наприкінці вересня уряд Німеччини юридично дозволив відправити RCH 155 в Україну.

Раніше стало відомо, що Збройні сили Німеччини нададуть Україні 16 броньованих мостоукладальників Biber та п’ять інженерних машин розгородження (ІМР) Dachs.

Довідка. RCH 155 – самохідна дистанційно керована гармата-гаубиця є гарматою закритого типу на колісному шасі, побудованому на базі вузлів та агрегатів німецько-нідерландського багатоцільового бронетранспортера Boxer. Артилерійські 155-мм установки Remote Controlled Howitzer 155 мають довжину дула 52 калібри. В екіпажі установки RCH 155 усього дві людини. Боєкомплект модуля AGM становить 30 снарядів.