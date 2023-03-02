Віцеканцлер ФРН Роберт Габек виступив за ідею експортувати німецьку зброю "вибірково". За його ідеєю, постачання будуть на рішеннях, "заснованих на цінностях".

Про це повідомило Wirtschafts Woche.

На думку німецького міністра економіки від “Зелених”, варто скасувати тотальне табу ФРН на постачання зброї до зон бойових дій. Він змінив думку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і коли офіційний Київ закликав і отримав від союзників певні типи озброєнь.

“У майбутньому, коли справа дійде до наших дозволів на експорт, ми повинні ставити питання: хто злочинець, а хто жертва, хто агресор, а хто захисник, – і ухвалювати відповідні рішення”, – сказав Габек.

Він наголосив, що на практиці країна має постачати зброю у близькі за цінностями до Німеччини країни. Утім бути стриманими до надання зброї диктаторам.