У Норвегії в готелі для біженців вбили 30-річну громадянинку України. У вбивстві жінки підозрюють її 30-річного партнера з Азербайджану.

Джерело: Nettavisen

Вбивство сталося в готелі Magic Hotel Solheimsviken поблизу центру Бергена. У готелі проживають біженці з України. З жінкою в готелі жила її дитина, але невідомо, чи була вона з матір’ю під час вбивства.

Співробітники готелю знайшли вбиту жінку в її номері. Лікарі намагалися врятувати українку, але від отриманих травм вона померла в лікарні у вівторок, 4 липня.

У поліції Норвегії відмовилися коментувати, що саме вбило жінку, наголосивши, що розслідування триває.

Чоловік, якого підозрюють у вбивстві, був родом з Азербайджану. Чоловік і жінка мають спільну дитину.

У четвер, 6 липня, обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловік категорично заперечує свою провину, але поліція стверджує, що має докази його причетності до справи.