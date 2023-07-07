Джерело: Nettavisen
Вбивство сталося в готелі Magic Hotel Solheimsviken поблизу центру Бергена. У готелі проживають біженці з України. З жінкою в готелі жила її дитина, але невідомо, чи була вона з матір’ю під час вбивства.
Співробітники готелю знайшли вбиту жінку в її номері. Лікарі намагалися врятувати українку, але від отриманих травм вона померла в лікарні у вівторок, 4 липня.
У поліції Норвегії відмовилися коментувати, що саме вбило жінку, наголосивши, що розслідування триває.
Чоловік, якого підозрюють у вбивстві, був родом з Азербайджану. Чоловік і жінка мають спільну дитину.
У четвер, 6 липня, обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Чоловік категорично заперечує свою провину, але поліція стверджує, що має докази його причетності до справи.
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