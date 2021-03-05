Про це повідомляє ВВС.

Близько 8:30 ранку відбувся перший землетрус з магнітудою 8,1 бала. Це сталося біля островів Кермадек.

Після цього метеорологи скасували повідомлення про можливе цунамі. Ситуація після другого землетрусу не змінилася. Але після третього землетрусу в деяких районах почали працювати сирени, що сповіщають про наближення цунамі.

У Національному агентстві з надзвичайних ситуацій попередили, що під час цунамі можливі кілька “несподіваних сплесків”.

Після цього влада ухвалила рішення про екстрену евакуацію.

Острови в акваторії південної частині Тихого океану може накрити хвиля заввишки близько трьох метрів.

У Департаменті цивільної оборони Нової Зеландії порадили людям йти з будинків і добиратися до місць евакуації пішки або на велосипедах, оскільки через велику кількість автомобілів по трасі не проїхати.

  • У суботу, 13 лютого, в Тихому океані біля берегів японської префектури Фукусіма стався потужний землетрус, унаслідок якого десятки тисяч будинків залишилися без електрики.
  • В результаті землетрусу постраждали понад 120 осіб.