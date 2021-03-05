Після трьох ранкових землетрусів з магнітудою близько семи балів у Новій Зеландії влада наказала негайно розпочати евакуацію тисяч громадян з прибережних районів. Причиною стало повідомлення про наближення цунамі.

Про це повідомляє ВВС.

Близько 8:30 ранку відбувся перший землетрус з магнітудою 8,1 бала. Це сталося біля островів Кермадек.

Після цього метеорологи скасували повідомлення про можливе цунамі. Ситуація після другого землетрусу не змінилася. Але після третього землетрусу в деяких районах почали працювати сирени, що сповіщають про наближення цунамі.

У Національному агентстві з надзвичайних ситуацій попередили, що під час цунамі можливі кілька “несподіваних сплесків”.

Після цього влада ухвалила рішення про екстрену евакуацію.

We have issued a TSUNAMI WARNING for New Zealand coastal areas following the magnitude 8.1 earthquake near KERMADEC ISLANDS REGION. There is a LAND and MARINE TSUNAMI THREAT. An EMA will be issued to areas under land and marine tsunami threat. — National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021

Острови в акваторії південної частині Тихого океану може накрити хвиля заввишки близько трьох метрів.

TSUNAMI WARNING: Listen to local civil defence authorities and follow any evacuation instructions. Coastal inundation (flooding of land areas) is expected in areas under Land and Marine threat. See attached map for affected areas. More info at https://t.co/ccVFYQQoBr pic.twitter.com/KoKouvbYeB — National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021

У Департаменті цивільної оборони Нової Зеландії порадили людям йти з будинків і добиратися до місць евакуації пішки або на велосипедах, оскільки через велику кількість автомобілів по трасі не проїхати.