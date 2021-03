Про це повідомляє ВВС.

Близько 8:30 ранку відбувся перший землетрус з магнітудою 8,1 бала. Це сталося біля островів Кермадек.

Після цього метеорологи скасували повідомлення про можливе цунамі. Ситуація після другого землетрусу не змінилася. Але після третього землетрусу в деяких районах почали працювати сирени, що сповіщають про наближення цунамі.

У Національному агентстві з надзвичайних ситуацій попередили, що під час цунамі можливі кілька “несподіваних сплесків”.

Після цього влада ухвалила рішення про екстрену евакуацію.

We have issued a TSUNAMI WARNING for New Zealand coastal areas following the magnitude 8.1 earthquake near KERMADEC ISLANDS REGION. There is a LAND and MARINE TSUNAMI THREAT. An EMA will be issued to areas under land and marine tsunami threat.

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021