Про це, зокрема, повідомляють інформаційні агентства BBC, Reuters, Kyodo.

Землетрус магнітудою 7,3 бала стався о 23:08 за місцевим часом у Тихому океані, біля східного узбережжя Японії.

Сильні підземні поштовхи відчувалися в столиці країни – Токіо.

Загрози цунамі оголошено не було.

Відомо, що в результаті землетрусу отримали поранення близько 50 людей.

Майже мільйон будинків були знеструмлені. Згідно із заявами місцевої влади, в якийсь момент близько 950 000 домівок залишилися без електрики, оскільки деякі теплові електростанції в країні вийшли з ладу.

Атомні електростанції, розташовані в прилеглих районах, не постраждали.

Варто зазначити, що сьогоднішній землетрус стався в префектурі Фукусіма всього за кілька тижнів до 10-ї річниці землетрусу 11 березня 2011 року, який спустошив північний схід Японії та спричинив потужне цунамі. Сила поштовхів тоді склала 9 балів.

Жертвами стихії тоді стали понад 18 000 людей. А на затопленій АЕС “Фукусіма-1” стався викид радіації, що спричинило велику ядерну катастрофу (найсерйознішу з часів Чорнобильської катастрофи 1986 року).

За даними Японського метеорологічного агентства, сьогоднішній землетрус став найсильнішим біля північно-східного узбережжя країни з 2011 року. В агентстві вважають, що йдеться про афтершок землетрусу 2011 року.

Афтершок – підземні поштовхи, які виникають через деякий час після більш потужного землетрусу (афтершоки можуть виникати протягом тривалого проміжку часу).

Як зазначає агентство Reuters, землетруси звичне явище для Японії, одного з найбільш сейсмічно активних регіонів світу. На Японію припадає близько 20% землетрусів у світі силою 6 балів і вище.

RAW: A strong earthquake with a magnitude of 7.1 hit off the coast of eastern Japan, shaking buildings and triggering widespread power blackouts. pic.twitter.com/5GMK0R0MpT

Powerful #Earthquake Strikes #Japan

The epicenter of the quake was off the coast of #Fukushima Prefecture, the site of a massive earthquake and tsunami in 2011 that killed thousands and caused meltdowns at a nuclear plant.

pic.twitter.com/eKl8Fqet6l

— World eNews (@socialbook1) February 13, 2021