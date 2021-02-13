Про це, зокрема, повідомляють інформаційні агентства BBC, Reuters, Kyodo.
Землетрус магнітудою 7,3 бала стався о 23:08 за місцевим часом у Тихому океані, біля східного узбережжя Японії.
Сильні підземні поштовхи відчувалися в столиці країни – Токіо.
Загрози цунамі оголошено не було.
Відомо, що в результаті землетрусу отримали поранення близько 50 людей.
Майже мільйон будинків були знеструмлені. Згідно із заявами місцевої влади, в якийсь момент близько 950 000 домівок залишилися без електрики, оскільки деякі теплові електростанції в країні вийшли з ладу.
Атомні електростанції, розташовані в прилеглих районах, не постраждали.
NHK reporting the shaking lasted about 30 seconds. (Felt longer to me).
Footage of a TV news station in Sendai city, Miyagi prefecture. #震度6強 #地震発生 pic.twitter.com/POo57IDXIQ
— Kurumi Mori (@rumireports) February 13, 2021
Варто зазначити, що сьогоднішній землетрус стався в префектурі Фукусіма всього за кілька тижнів до 10-ї річниці землетрусу 11 березня 2011 року, який спустошив північний схід Японії та спричинив потужне цунамі. Сила поштовхів тоді склала 9 балів.
Жертвами стихії тоді стали понад 18 000 людей. А на затопленій АЕС “Фукусіма-1” стався викид радіації, що спричинило велику ядерну катастрофу (найсерйознішу з часів Чорнобильської катастрофи 1986 року).
За даними Японського метеорологічного агентства, сьогоднішній землетрус став найсильнішим біля північно-східного узбережжя країни з 2011 року. В агентстві вважають, що йдеться про афтершок землетрусу 2011 року.
Афтершок – підземні поштовхи, які виникають через деякий час після більш потужного землетрусу (афтершоки можуть виникати протягом тривалого проміжку часу).
Як зазначає агентство Reuters, землетруси звичне явище для Японії, одного з найбільш сейсмічно активних регіонів світу. На Японію припадає близько 20% землетрусів у світі силою 6 балів і вище.
風呂で地震#東日本大震災#緊急地震速報 pic.twitter.com/OVHAgyCnoy
— エルエル (@j1RNorOI4sezSR6) February 13, 2021
RAW: A strong earthquake with a magnitude of 7.1 hit off the coast of eastern Japan, shaking buildings and triggering widespread power blackouts. pic.twitter.com/5GMK0R0MpT
— DW News (@dwnews) February 13, 2021
Powerful #Earthquake Strikes #Japan
The epicenter of the quake was off the coast of #Fukushima Prefecture, the site of a massive earthquake and tsunami in 2011 that killed thousands and caused meltdowns at a nuclear plant.
— World eNews (@socialbook1) February 13, 2021
- 29 грудня Хорватію сколихнув потужний землетрус. Силу поштовхів оцінили у 6,2 бала за шкалою Ріхтера. Внаслідок цього загинули щонайменше 7 осіб, десятки отримали поранення.
- 30 грудня країна знову постраждала від землетрусів. Вранці відбулися ще три землетруси потужністю 4,7, 4,8 і 3,9 бала за шкалою Ріхтера.
- Кабінет Міністрів виділив кошти в розмірі 20 млн грн на гуманітарну допомогу Хорватії, яка постраждала від землетрусу.