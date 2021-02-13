У суботу, 13 лютого, в Тихому океані біля берегів японської префектури Фукусіма стався потужний землетрус, унаслідок якого десятки тисяч будинків залишилися без електрики.

Про це, зокрема, повідомляють інформаційні агентства BBC, Reuters, Kyodo.

Землетрус магнітудою 7,3 бала стався о 23:08 за місцевим часом у Тихому океані, біля східного узбережжя Японії.

Сильні підземні поштовхи відчувалися в столиці країни – Токіо.

Загрози цунамі оголошено не було.

Відомо, що в результаті землетрусу отримали поранення близько 50 людей.

Майже мільйон будинків були знеструмлені. Згідно із заявами місцевої влади, в якийсь момент близько 950 000 домівок залишилися без електрики, оскільки деякі теплові електростанції в країні вийшли з ладу.

Атомні електростанції, розташовані в прилеглих районах, не постраждали.

NHK reporting the shaking lasted about 30 seconds. (Felt longer to me). Footage of a TV news station in Sendai city, Miyagi prefecture. #震度6強 #地震発生 pic.twitter.com/POo57IDXIQ — Kurumi Mori (@rumireports) February 13, 2021

Варто зазначити, що сьогоднішній землетрус стався в префектурі Фукусіма всього за кілька тижнів до 10-ї річниці землетрусу 11 березня 2011 року, який спустошив північний схід Японії та спричинив потужне цунамі. Сила поштовхів тоді склала 9 балів.

Жертвами стихії тоді стали понад 18 000 людей. А на затопленій АЕС “Фукусіма-1” стався викид радіації, що спричинило велику ядерну катастрофу (найсерйознішу з часів Чорнобильської катастрофи 1986 року).

За даними Японського метеорологічного агентства, сьогоднішній землетрус став найсильнішим біля північно-східного узбережжя країни з 2011 року. В агентстві вважають, що йдеться про афтершок землетрусу 2011 року.

Афтершок – підземні поштовхи, які виникають через деякий час після більш потужного землетрусу (афтершоки можуть виникати протягом тривалого проміжку часу).

Як зазначає агентство Reuters, землетруси звичне явище для Японії, одного з найбільш сейсмічно активних регіонів світу. На Японію припадає близько 20% землетрусів у світі силою 6 балів і вище.

RAW: A strong earthquake with a magnitude of 7.1 hit off the coast of eastern Japan, shaking buildings and triggering widespread power blackouts. pic.twitter.com/5GMK0R0MpT — DW News (@dwnews) February 13, 2021