Covid-19 Україна

оновлено 02.01.2021 о 14:02

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У новорічну ніч патрульні зловили сотні п’яних водіїв

У перший день нового року, 1 січня, на вулиці населених пунктів України виїхали 1577 екіпажів патрульної поліції.

Субота, 2 січня 2021, 13:55

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції.

Зазначається, що 1 січня на спецлінію 102 надійшло 7294 виклики. Патрульні склали 267 адміністративних протоколів на водіїв, які керували автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, що 13 липня минулого року нардепи підтримали у першому читанні президентський законопроєкт про посилення відповідальності водіїв за водіння в нетверезому стані та перевищення швидкості. Зокрема, передбачається покарання порушників адміністративним арештом на 10-15 діб, а також позбавленням права керування на строк від 3 до 10 років.

  • Раніше Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає введення нових штрафів за перевантажені фури і відмову від габаритно-вагового контролю.
  • Нардепи від “Слуги народу” зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про заборону зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах.
Теги: Новий рік, штрафи

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