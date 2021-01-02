У новорічну ніч патрульні зловили сотні п’яних водіїв

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції.
Зазначається, що 1 січня на спецлінію 102 надійшло 7294 виклики. Патрульні склали 267 адміністративних протоколів на водіїв, які керували автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
Нагадаємо, що 13 липня минулого року нардепи підтримали у першому читанні президентський законопроєкт про посилення відповідальності водіїв за водіння в нетверезому стані та перевищення швидкості. Зокрема, передбачається покарання порушників адміністративним арештом на 10-15 діб, а також позбавленням права керування на строк від 3 до 10 років.
- Раніше Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає введення нових штрафів за перевантажені фури і відмову від габаритно-вагового контролю.
- Нардепи від “Слуги народу” зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про заборону зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах.