У новорічну ніч патрульні зловили сотні п’яних водіїв

У перший день нового року, 1 січня, на вулиці населених пунктів України виїхали 1577 екіпажів патрульної поліції.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції.

Зазначається, що 1 січня на спецлінію 102 надійшло 7294 виклики. Патрульні склали 267 адміністративних протоколів на водіїв, які керували автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, що 13 липня минулого року нардепи підтримали у першому читанні президентський законопроєкт про посилення відповідальності водіїв за водіння в нетверезому стані та перевищення швидкості. Зокрема, передбачається покарання порушників адміністративним арештом на 10-15 діб, а також позбавленням права керування на строк від 3 до 10 років.