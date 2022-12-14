Про це повідомляють #Букви.
Повітряну тривогу у Києві, Київській, Житомирській та Вінницькій областях оголосили о 5:57. Ймовірно, російські окупанти вкотре атакують Україну іранськими дронами-камікадзе.
Вже о 6:24 голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про вибухи в регіоні. Він наголосив, що працює ППО та закликав мешканців перебувати в укриттях.
О 6:41 про вибухи у Києві повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Він написав, що вибухи пролунали у Шевченківському районі столиці та наголосив, що на місце вже слідують відповідні служби. Про деталі вибухів столичний мер пообіцяв повідомити згодом.
Станом на 7:05 У Києві, а також Київській та Житомирській областях повітряна тривога триває. У Вінницькій області о 7:00 оголосили відбій тривоги.
- Під час останніх повітряних атак російські військові почали запускати БПЛА Shahed-136 по території України з акваторії Азовського моря.