14 грудня близько 6 години ранку у Вінницькій, Житомирській, Київській областях та у місті Київ почалась повітряна тривога. У столиці України чутно вибухи.

Про це повідомляють #Букви.

Повітряну тривогу у Києві, Київській, Житомирській та Вінницькій областях оголосили о 5:57. Ймовірно, російські окупанти вкотре атакують Україну іранськими дронами-камікадзе.

Вже о 6:24 голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про вибухи в регіоні. Він наголосив, що працює ППО та закликав мешканців перебувати в укриттях.

О 6:41 про вибухи у Києві повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він написав, що вибухи пролунали у Шевченківському районі столиці та наголосив, що на місце вже слідують відповідні служби. Про деталі вибухів столичний мер пообіцяв повідомити згодом.

Станом на 7:05 У Києві, а також Київській та Житомирській областях повітряна тривога триває. У Вінницькій області о 7:00 оголосили відбій тривоги.