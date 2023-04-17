Про це повідомило “Укргідроенерго“.
“Гідроенергетики продовжують пропуск весняного водопілля за збалансованим графіком”, – йдеться у повідомленні.
Підвищення рівня води зафіксували в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.
У компанії наголосили, що для врегулювання рівнів води та уникнення підтоплень гідроелектростанції на Дніпрі та Дністрі продовжують здійснювати контрольовані скиди із дотриманням безпекових норм. Вказівки надала Міжвідомча комісія з узгодження режимів роботи водосховищ при Державному агентстві водних ресурсів України.
- Унаслідок сезонного підняття рівня води у річках на території п’яти областей виникло підтоплення близько 500 дворогосподарств (городи, подвір’я).
- У Київській області внаслідок підйому води на Десні, спричиненого затором криги, підтоплено близько 20 будинків.