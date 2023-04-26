Напередодні у ЗМІ опублікували інформацію про те, що Південноафриканська республіка має намір припинити членство в Міжнародному кримінальному суді (МКС). Водночас сьогодні президент ПАР Сиріл Рамафоса спростував це повідомлення.

Про це йдеться у заяві, опублікованій пресслужбою президента ПАР.

У заяві мовиться, що повідомлення ЗМІ про начебто вихід ПАР з МКС – це помилка, зроблена під час брифінгу проведеного керівним Африканським національним конгресом (АНК) щодо статусу Південної Африки щодо МКС.

“На жаль, подібну позицію Президент помилково підтвердив сьогодні під час прессесії”, – йдеться у повідомленні.

Таким чином, ПАР залишається учасником МКС відповідно до резолюції 55-ї національної конференції АНК, яка відбулася в грудні 2022 року, про скасування попереднього рішення про вихід з МКС.

“Залишаючись підписантом Римського статуту, Південна Африка керується важливістю зміцнення інститутів глобального управління. Відповідно, Південна Африка працюватиме над посиленням протоколу Малабо, який створить континентальний кримінальний суд, який доповнить МКС як суд останньої інстанції”, – наголошується у заяві.

Більш того, ПАР розглядає законодавчу поправку, яка б дала змогу закріпити Римський статут у законодавстві республіки. Це включає положення статті 98 статуту, яка вимагає відмови від імунітету для осіб, яких обвинувачує МКС із третіх країн, якщо Рада Безпеки ООН не передала справу.