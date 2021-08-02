В урочистостях на День Незалежності 24 серпня візьмуть участь понад п’ять тисяч військових, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

“У день святкування 30-ї річниці Незалежності України, враховуючи найкращий досвід проведення парадів у країнах-партнерах, уперше в історії незалежної України заплановано провести три основні урочисті заходи за участю представників та техніки Сил безпеки і оборони України й країн-партнерів з демонстрацією нових зразків озброєння та техніки України”, – розповів представник Центрального управління безпеки військової служби ЗС України полковник Руслан Сергієнко.

До проведення урочистих заходів залучено понад 5 тисяч військовиків, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

Парад військ сплановано провести на столичному Хрещатику, що передбачає проходження урочистим маршем пішої колони, проліт повітряної та проїзд механізованої колон.

Під час проведення параду сплановано провести артилерійський салют з острова Труханів. Одночасно з проведенням параду заплановано урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ озброєння військової техніки в Одесі.

Крім цього, на річці Дніпро в Києві передбачене урочисте проходження катерів та проліт авіації, повітряний та морський показ озброєння і військової техніки.

Аби зберегти інтригу та ефект приємного враження під час перегляду параду військ, полковник Руслан Сергієнко розповів лише про основні елементи заходів, не розкриваючи всіх подробиць.

Парад військ уперше розпочнеться з пронесення Державного Прапора України військовими Сил безпеки та оборони України спільно з представниками країн-партнерів, що засвідчить співдружність і підтримку Незалежності України.

Проходження пішої колони. Вперше передбачається участь представників всіх сил безпеки та оборони України, кінологічних підрозділів України та делегатів від приблизно 15 країн-партнерів.

Під час параду військ сплановано виступ міжнародного оркестру спільно з Президентським оркестром.

Проліт повітряної колони. Вперше одночасно передбачає участь Повітряних Сил, Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державного підприємства “Антонов” та держав-партнерів.

Проїзд механізованої колони. Вперше передбачає одночасну участь озброєння і військової техніки Сил безпеки та оборони України, а також військової техніки країн-партнерів.

Завершується парад військ прольотом бойових літаків із пуском сигнальних ракет та димами кольору Державного Прапора України.

У місті Одеса основними елементами є: урочисте проходження бойових кораблів, зокрема країн-партнерів, патрульних катерів, яхт порту “Одеса”, проліт авіації, вогневе ураження берегових цілей, артилерійський бій з катерами “противника” та висадка десанту.

На річці Дніпро основними елементами є: повітряний показ літаків та вертольотів, морський показ катерів із висадкою десанту, проходження цивільних яхт і катерів.