Напередодні призначення Ллойда Остіна на посаду голови Пентагону Сенат мав можливість поставити йому запитання, які цікавлять, зокрема, стосовно України.

Стенограма його виступу перед сенаторами опублікована на сайті Сенату. #Букви розповідають, яку позицію щодо України озвучив Остін.

Перший блок запитань сенаторів стосувався дій РФ у Чорному морі та на сході Середземного моря.

Остін зазначив, що РФ, ймовірно, має наміри скеровувати зусилля на дестабілізацію ситуації в Україні та Грузії.

“Російська діяльність у Чорному морі та на сході Середземного моря також, ймовірно, має на меті підтримувати тиск у межах поточної кампанії з підриву та дестабілізації України та Грузії, створювати виклики операціям США та союзників, свободі маневру, а також ускладнювати бойові дії США”, — сказав він.

Він підтримав посилення присутності НАТО та США у цих регіонах.

“Розстановка сил США та НАТО в районах Чорного моря та східного Середземномор’я є ключем для стримування російської агресії”, — додав він.

Сенатори також нагадали Остіну, що у 2018 році Росія вчинила напад на українські кораблі у Чорному морі, що “є значною ескалацією російської війни проти України”. У 2019 році Україна вперше отримала летальну зброю в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

Вони запитали його, якою надалі, на його думку, має бути роль США у розбудові спроможностей для України захищати свій суверенітет та територіальну цілісність, та про майбутнє USAI.

Остін заявив, що нарощування спроможності Збройних сил України має залишатися пріоритетом.

“Припускаючи постійний прогрес у сфері управління та антикорупційних реформ, я наполегливо підтримаю зусилля щодо забезпечення навчань, обладнання та консультативної підтримки, щоб допомогти українським силам зберегти територіальну цілісність країни в умовах постійної агресії Росії”, — сказав він.

Також Остін виступив за надання Україні в рамках USAI летальної зброї та заявив про готовність переглянути обсяги надання такої зброї.

“Я підтримую надання летальної зброї, щоб забезпечити Україну обладнанням, необхідним для захисту. Україна також має критичні потреби у захищеному комунікаційному обладнанні, яке фінансується за допомогою Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Зараз є добрий баланс для задоволення потреб України. Я продовжуватиму активно оцінювати потреби України в допомозі в галузі безпеки та за необхідності вносити корективи”, — зазначив новий голова Пентагону.

На запитання щодо того, чи вважає він корупцію (зокрема, в оборонному секторі) загрозою нацбезпеки України, Остін прямої відповіді не дав.

Натомість він зазначив, що США можуть задовольнити найгостріші потреби України, а з рештою є певні затримки, пов’язані з порядком використання коштів USAI.